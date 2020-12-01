Трагедія на Київщині: чоловік проломив дружині голову, а потім вкоротив собі віку

На Київщині хворий чоловік вбив дружину і наклав на себе руки.

Мати з проламаною головою та батько у зашморзі. Таку жахливу картину побачив син, який прийшов до будинку батьків. З’ясувалося, що сторонніх людей у будинку не було. Голова родини вбив дружину, а потім вкоротив собі віку. Загибла жінка напередодні розповідала сусідам, що її чоловік після пережитого інсульту став занадто емоційним. Мати навіть просила сина влаштувати батька у спецзаклад. Але ніхто не звернув уваги на погрози з боку пенсіонера. Можливо саме через людську байдужість історія закінчилася так трагічно.