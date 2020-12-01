Судья блокировал вручение подозрения заместителю Ермака по делу Микитася, – Бутусов

Национальное антикоррупционное бюро якобы подготовило и в ближайшее время должно вручить подозрение замглавы Офиса президента Украины по вопросам правоохранительных органов Олегу Татарову.

Об этом во вторник, 1 декабря, на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники. Расследование против сотрудника ОП связано с возможной фальсификацией экспертизы по делу госкомпании «Укрбуд» и бывшего нардепа Максима Микитася. Последнему объявили о подозрении 1 декабря.

При этом Бутусов утверждает, что подозрение для Татарова должны были вручить раньше (28 ноября), но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак.

Журналист напомнил, что именно судья Мойсак ранее избрал меру пресечения Микитасю с правом выхода под залог «за смешные 5,5 миллионов гривен» (позже это решение отменила апелляционная палата ВАКС, залог увеличили до 80 миллионов).

Микитась дал показания против этого судьи. По его словам, Мойсак получал взятки через Татарова.

«Впервые в истории Украины слаженная работа антикоррупционных органов заставила одного из крупных бизнесменов Максима Микитася, обвиненного в коррупции, идти на сделку со следствием и сдавать всех, кому он давал взятки, всех, кто помогал ему нарушать закон. Раньше такое мы только смотрели в голливудских фильмах», – пошутил Бутусов.

Источники журналиста также сообщили, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак «решили поддержать Татарова и не собираются его увольнять».

По показаниям Микитася, именно Татаров якобы передал взятку замглавы экспертного центра МВД Константину Дубоносу. За это эксперты должны были определить размер ущерба государству от обмена квартир по схеме Микитася всего лишь в 7 миллионов гривен.

«Дело Микитася – это змеиный клубок, который государство должно раскрутить до конца, и тот, кто посмеет защищать коррупционеров, должен быть сметен в одну мусорную кучу», – подытожил Бутусов.

Более детально о новом повороте по делу Микитася читайте по ссылке.

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