На Харьковщине мужчина напал на провизора и ограбил аптеку

В Харьковской области полиция разыскивает мужчину за совершение разбойного нападения на аптеку.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

25 ноября около 19:30 в помещении аптеки на 1/2 микрорайоне в городе Первомайский неизвестный мужчина ударил провизора по голове, украл пакет с лекарствами и деньги в сумме около 350 гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Приметы нападавшего мужчины: рост около 165-170 сантиметров, среднего телосложения, сутулый. Был одет в светло-бежевую куртку, серую зимнюю вязаную шапку с узором елки, черные штаны.

Полиция обращается к людям, которые в период времени с 19:15 до 19:45 находились в районе 1/2 микрорайона возле дома 27 или ехали мимо этого дома на автомобиле с видеорегистратором. Правоохранители просят очевидцев инцидента обращаться по телефонам: 050-867-11-81, 050-045-57-42, 066-834-05-82 или 102.