С кудрями и в блестящем платье с разрезом: Настя Каменских восхитила образом в новом клипе

Настя Каменских порадовала поклонников музыкальной новинкой – она презентовала клип на лирическую композицию Vibe о глубоких и сильных чувствах. Музыку и слова к песне артистка написала вместе со своим мужем Алексеем.

В Instagram певица опубликовала снимки своего эффектного образа, в котором она появляется в видеоработе.

Настя одета в длинное серебристое платье, расшитое пайетками, с высоким разрезом, кожаной косухе и черных ботфортах.

Аутфит Каменских дополнили ее фирменные кудри, макияж с акцентом на блестящих тенях и длинные серьги с камнями.





«Vibe любви, эйфории, благодарности и все еще волнения — все это я сейчас чувствую! Прошло уже несколько часов после премьеры, а я все еще пребываю в каком-то невероятном состоянии! В Vibe я полностью открылась вам и рассказала свою историю. И видя все ваши комментарии, отметки и сообщения, я понимаю, что вы вместе со мной прочувствовали все, что вложено в песню и видео! Спасибо вам за вашу поддержку и любовь!» – написала под снимками певица.