Слуга королевы Елизаветы украл из Букингемского дворца ценности на 135 тысяч долларов

Служащий Букингемского дворца Адам Канто в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020 украл из главной королевской резиденции 77 предметов, которые оцениваются в сумму до 130 тысяч долларов.

Как сообщает Daily Mail, в числе похищенного были ордена, медали, сувениры из дворцового магазина, вещи из шкафчиков высокопоставленных служащих и фотографии — в том числе снимки принца Уильяма и Кейт Миддлтон с автографами.

Канто выставил 37 украденных вещей на продажу. Он оценил их на интернет-платформе eBay значительно ниже реальной стоимости и успел выручить только 7741 фунт (10 350 долларов). Самым дорогим товаром стал альбом с фотографиями, сделанными во время банкета с участием Дональда Трампа, который Адам продал за 2000 долларов.

За 468 долларов была продана медаль кавалера Ордена Бани, которую Канто украл у главного дворцового эконома — вице-адмирала в отставке сэра Энтони Джонстона-Берта. Сэр Энтони обнаружил пропажу 11 июня, когда готовился к церемонии Выноса знамени (Trooping of the Colour) в честь дня рождения королевы. Ему пришлось одолжить другую такую же медаль, чтобы не нарушить протокол.

Об исчезновении награды он сообщил 29 июня, поначалу не будучи уверенным в том, что куда-то не подевал сам. А потом кто-то из служащих доложил ему, что видел предметы из Букингемского дворца на eBay. Джонстона-Берт узнал на фото свою медаль по ленте, к которой он пришил дополнительный крючок. К делу подключили полицию.

Канто поступил на службу во дворец для работы в сфере кейтеринга. После начала пандемии, когда Елизавета II переехала в Виндзорский замок, ему поручили больше работы по уборке. В результате он получил доступ в помещения, где хранились ценные вещи.

37-летний Адам, проработавший во дворце пять лет, признал свою вину. И предстанет перед судом.

Медаль кавалера Ордена Бани



Адам Канто