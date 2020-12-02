Крымскому депутату осужденному за госизмену отменили приговор

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу. Ранее Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
Дело вернули на апелляционное рассмотрение
Дело будут рассматривать повторно. Об этом сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко в комментарии РБК-Украина.
Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение,
– рассказал Руденко.
Какой была мотивация суда для такого решения – пока неизвестно.
Ганыша освободили из мест лишения свободы по состоянию здоровья
Отметим, что 1 октября Ганыша по состоянию здоровья освободили из мест лишения свободы. Еще во время рассмотрения дела защита сообщала о проблемах с сердцем у политика. Житомирская прокуратура обжаловала решение служителей Фемиды об освобождении.