Крымскому депутату осужденному за госизмену отменили приговор

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу. Ранее Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Дело вернули на апелляционное рассмотрение

Дело будут рассматривать повторно. Об этом сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко в комментарии РБК-Украина.

Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение,

– рассказал Руденко.

Какой была мотивация суда для такого решения – пока неизвестно.

Ганыша освободили из мест лишения свободы по состоянию здоровья

Отметим, что 1 октября Ганыша по состоянию здоровья освободили из мест лишения свободы. Еще во время рассмотрения дела защита сообщала о проблемах с сердцем у политика. Житомирская прокуратура обжаловала решение служителей Фемиды об освобождении.