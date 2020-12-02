Противостоянию не видно конца: Сорос сомневается в будущем Евросоюза

Американский миллиардер Джордж Сорос изменил свое мнение о том, как Европейский союз должен финансировать расходы на пандемию коронавируса. По его словам, инвесторы потеряли веру в выживание политического блока. Эту информацию передает CNBC во вторник, 1 декабря.

«Прямо сейчас для ЕС было бы невозможно выпускать бессрочные облигации, потому что страны-члены слишком разделены», — написал Сорос в своей авторской статье в понедельник.

По его словам, инвесторы будут покупать бессрочные облигации только у той организации, которая, по их мнению, будет продолжать существовать в обозримом будущем.

Миллиардер начал сомневаться в долгосрочном существовании Евросоюза из-за недавнего спора между Польшей, Венгрией и остальной частью ЕС. Это связано с тем, что правительства Венгрии и Польши наложили вето на фактический план ЕС по преодолению экономического кризиса. Как отметил Сорос, их противостоянию не видно конца, и это ставит под сомнение будущее ЕС, где многие важные решения должны приниматься консенсусом.

«В конце концов, ЕС может стать достаточно сильным, чтобы выпускать бессрочные облигации от своего имени. Это цель, к которой стоит стремиться», — заявил он.

Так, чтобы преодолеть вызовы на уровне ЕС, Сорос предложил, чтобы отдельные страны выпускали бессрочные облигации самостоятельно.

«Они (облигации — ред.) будут выдаваться странами-членами, чье дальнейшее существование будет легко принято долгосрочными инвесторами, такими как компании по страхованию жизни. Если бы одна страна выпустила бессрочные облигации, у нее было бы дополнительное преимущество, так как другие европейские страны сочли бы ее примером, достойным подражания», — написал он.