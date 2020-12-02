В Мариуполе разоблачили 23-летнюю женщину, которая продавала свое порновидео

В Мариуполе разоблачили деятельность 23-летней женщины, которая создала порноканал и за деньги продавала свои обнаженные фото и видео. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

«Полицейские Донецкой области разоблачили женщину, которая организовала порноканал. Жительница Мариуполя создала частный канал в одном из мессенджеров сети интернет. Подписка на закрытый ресурс с фото и видеоматериалами порнографического характера стоила 350 гривен в месяц, за отдельную плату пользователям предлагался видео-чат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над документированием противоправной деятельности 23-летней злоумышленницы полицейские работали в течение пяти месяцев. Женщина, в интернете знакомилась с мужчинами и предлагала оформить подписку на закрытый канал, где размещала личные фото и видео порнографического содержания.

«Ежемесячная плата пользователя ресурса ставила 350 гривен. Еще за 50 долларов США девушка предлагала услугу видео-чата. Сейчас следователи установили, что подозреваемая продавала свой контент интернет-пользователям из Европы и РФ и причастна к 57 эпизодам», — добавили в полиции.

В ходе обысков по месту жительства фигурантки изъята компьютерная техника и телефон с видеофайлами порноканала, флэшкарты и банковские карточки, которые непосредственно использовались в ходе деятельности частного канала.

«Все изъятое направлено на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2, 3 ст.301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет», — говорится в сообщении.