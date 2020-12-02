Вторая попытка: Трамп опять оспаривает победу Байдена в Висконсине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает попытки повлиять на результаты президентских выборов. Трамп второй раз подал в суд из-за результатов голосования в штате Висконсин.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Трамп просит суд отменить более чем 221 тысячу голосов в двух округах штата Висконсин, которые были отданы его конкуренту — демократу Джо Байдену. Байден в Висконсине опередил Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и глава Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена, отдав ему 10 голосов выборщиков.

Кроме того, Трамп попросил Верховный суд штата Висконсин взяться за дело напрямую, а не рассматривать ее в суде низшей инстанции.

Напомним, победа Байдена в Висконсине была утверждена после пересчета голосов, чего требовала команда Трампа. Однако пересчет голосов не помог действующему президенту США одержать победу в этом штате.