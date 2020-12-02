За неделю до смерти Марадона упал и ударился головой, пролежав три дня один

Адвокат Родольво Баке заявил, что Марадона, который скончался в среду, 25 ноября, за неделю до этого упал и ударился головой, однако никаких исследований ему проведено не было.

Об этом сообщает испанская спортивная газета «Mundo Deportivo».

«Марадона упал в среду за неделю до своей смерти. Он упал и ударился головой, но его даже не доставили в больницу для того, чтобы сделать МРТ или КТ», — отмечает адвокат.

По его словам, Марадона тогда ничего не мог решать. «После падения он три дня оставался один в своей комнате. Он находился без присмотра и без посторонней помощи», — добавил он.