Програма бюджетного кредитування бізнесу “5-7-9” буде діяти у 2021 році

Програма бюджетного кредитування бізнесу “5-7-9” буде діяти і у 2021 році, заявив заступник Міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час наради з аграрними асоціаціями. Також було обговорено можливість розповсюдити кредитування і на розвиток сільского зеленого туризму. Про це повідомляє agronews.ua.

Також запропоновано нові гарантії для користувачів кредитної послуги.

“Заголом користувачами послуги є аграрії. Вони складають більше 70% позичальників”, – заявив Андрій Гапон, очільник Фонду розвитку підприємництва.

Також, Фонд розвитку підприємництва планує у наступному році запровадити фінансовий лізинг в країні.

На нараді прозвучала пропозиція від асоціації “Укроліяпром” стосовно того, щоб розповсюдити таке бюджетне кредитування і на переробну промисловість.