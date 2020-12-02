В Германии у влетевшего в толпу пьяного водителя увидели расстройство психики

Глава прокуратуры Петер Фритцен заявил, что водитель машины, совершивший наезд на пешеходов в городе Трир, был пьян. Также есть признаки клинического психического заболевания.

Об этом он сообщил в своем интервью, трансляцию которого вел телеканал Welt.

По его словам, указаний на то, что какую-либо роль играл террористический, политический или религиозный мотив — нет. Возможно, у задержанного есть картина психического расстройства.

«Некоторое время назад мужчина проходил психиатрическое освидетельствование, но эта информация — предварительная и требует проверки. Врач осмотрел задержанного и, вероятно, будет назначено заключение психиатра в ближайшее время», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, водитель во время преступления был в нетрезвом виде. По словам генерального прокурора, ранее он «употреблял немалое количество алкоголя». В крови водителя машины определили наличие 1,4 промилле алкоголя.

Так, задержанный мужчина — 1969 года рождения, гражданин Германии родом из Трира. Мотивы преступления неизвестны.

Отмечается, что в результате выезда автомобиля на пешеходную зону погибли четыре человека, в том числе девятимесячный младенец и 73-летняя женщина.