Какие города выступают против локдауна в Украине

Несмотря на то, что точная дата введения локдауна в Украине из-за коронавируса по состоянию на 1 декабря неизвестна, ряд городов страны уже выступают против усиления карантина. В частности, против локдауна уже высказались мэры Львова и Ивано-Франковска.

Полный локдаун в Украине могут ввести уже с 2 января 2021 года – это последние данные о вероятной дате, которую распространяют СМИ. При этом министр Кабмина Олег Немчинов 1 декабря заявил – еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, заболевших коронавирусом. Однако большинство политиков и экспертов утверждают, что локдаун неизбежен. Какие города выступают против введения локдауна – читайте в материале 24 канала.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в город на Рождество хотят приехать немало туристов, поэтому никакие запреты не будут действовать и с локдауном спешить не надо. Садовый также убежден, что прогнозируемые ограничения должны быть индивидуальными и учитывать специфику каждого региона.

Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города,

– предостерег мэр Львова.

При этом чиновник отметил, что ситуация с COVID-19 во Львове сейчас стабильна. Так, в городе заняты примерно 49% коек в коммунальных больницах. Мэр отметил, что ситуация по состоянию на 30 ноября во Львове «держится ровно по количеству заболевших людей, и по койко-местам».

Садовый также убежден, что ежедневный мониторинг ситуации и акцентирование внимания на соблюдении масочного режима, других карантинных ограничениях могут дать больший эффект, чем жесткий карантин.

Ивано-Франковск

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив тоже выступил против введения локдауна и призвал власти не вводить его.

Городской голова обратился к властям с просьбой не вводить локдаун. Локдаун добьет малый и средний бизнес, который не просто переживает этот год,

– отметил мэр Ивано-Франковска.

По словам Марцинкива, как раз перед Николаем и новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают деньги, за которые потом удерживают свои хозяйства, своих работников в январе – марте.

При этом мэр заверил, что заболеваемость коронавирусом в Ивано-Франковске уменьшается.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко не высказывался против введения локдауна, однако выступил резко против остановки метро и другого общественного транспорта в столице.

Многие люди задействованы в жизнедеятельности города, и мы не можем остановить вообще город… Поэтому я буду отстаивать позицию для того, чтобы общественный транспорт ни в коем случае не останавливался,

– подчеркивал Кличко.

Он также привел пример других стран, где вводили локдаун, но транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

Между тем глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в городе ограничат работу метро, школ и садиков в случае принятия решения о локдауне.

Житомир

Мэр Житомира Сергей Сухомлин не выступает резко против локдауна . Однако упрекнул власти, что локдаун надо было вводить с начала декабря, как это сделали в Европе, а также сказал, что экономика локдауна не выдержит. Чиновник также раскритиковал карантин выходного дня, назвав его совершенно непонятным решением, которое не даст никаких результатов.

При этом Сухомлин заверил, что в Житомире не будут проводить массовых празднований Нового года. В городе украсят елку, однако ни ярмарки, ни других соответствующих мероприятий не будет.

Мэр Житомира заметил, что бизнес, который готовился к новогодним праздникам, будет иметь огромные убытки и 8 тысяч гривен не смогут компенсировать потери.