Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

Министерство юстиции США пока что не выявило таких случаев мошенничества с голосами на президентских выборах, которые могли бы радикально изменить результаты голосования.

Об этом в интервью Associated Press заявил генпрокурор США Уильям Барр, передает Интерфакс-Украина.

«На сегодняшний день, мы не обнаружили случаев мошенничества в тех масштабах, которые могли бы привести к изменению результата выборов», — сказал Барр.

По его словам, прокуроры и сотрудники ФБР по-прежнему проверяют жалобы и информацию, поступающие относительно случаев возможного мошенничества на выборах.