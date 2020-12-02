Археологи обнаружили на побережье Черного моря руины 1500-летнего монастыря

Археологи из Черногории при изучении побережья Черного моря наткнулись там на руины древнего монастыря, чей возраст составляет порядка 1500 лет, передает FaceNews.ua. Соответствующая находка сделана на болгарском острове Святой Иван недалеко от города Созополь.

Обнаруженные учеными вещи служат подтверждением того, что жизнь здесь кипела еще в VI веке до н.э. Это тот период, когда поселенцы из Древней Греции основали Аполлонию Понтика. Последняя являлась предшественницей современного Созополя. Среди находок оказался и монастырский колодец, или аязмо. Его построили не менее 1500 лет назад, притом работы велись прямо на фундаменте святого источника при храме Аполлона. Тот предшествовал нынешнему святому месту.

Пока начала колодца ученым достичь не удалось, поэтому раскопки продолжаются. Найденный храм для Болгарии является во многом уникальным, ведь использовался в течение 12 столетий и может похвастаться богатой задокументированной историей.