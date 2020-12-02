Топ-5 автомобилей, которые находятся на грани исчезновения в Европе

О некоторых из них мы очень пожалеем, о других – не очень.

Автомобильный мир постоянно развивается. И что еще более важно – он ​​меняется с угрожающей скоростью. Новые модели и технологии появляются каждый день, но обратный процесс неизбежен. Или, как говорят китайцы: «Чтобы появилось что-то новое, надо расстаться со старым».

Хорошо это или плохо, но некоторые модели должны исчезнуть навсегда. Специалисты издания Motor1 выделили 5 автомобилей, которым грозит такая судьба. Они постепенно вытесняются с европейского рынка и, скорее всего, скоро исчезнут.

Kia Stinger

К этой модели из Кореи сложно остаться равнодушным. Stinger выглядит потрясающе и отлично работает благодаря своему 3,3-литровому битурбо-двигателю V6. Однако у маркетологов Kia есть большие сомнения в том, стоит ли разрабатывать и запускать новое поколение модели.

Nissan Micra

По слухам, Nissan намерен оставить на Старом континенте только кроссоверы и электромобили, уведя с рынка все остальное. Если это подтвердится, то европейцам придется привыкать к отсутствию Micra. Плохо то, такая же судьба ждет GT-R и новый 400Z.

Renault Grand Scenic

Сегмент минивэна давно занесен в Красную книгу исчезающих видов. Многие наверняка пожалеют об исчезновении Scenic, который является действительно отличным автомобилем. Сами французы считают это авто лучшей моделью этого класса в мире.

Subaru BRZ

Новые экологические стандарты, безусловно, положат конец мечтам европейцев о новом Subaru BRZ, поскольку он доступен только с 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 231 л.с. Теперь точно известно, что купе не появится на Старом континенте.

Volkswagen Polo GTI

Расставание с маленьким немецким хот-хэтчем – это уже факт. Модель, оснащенная турбомотором мощностью 200 л.с., позволяющим разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды, буквально исчезла из конфигураторов немецкой марки. И у любителей подобных авто только на Mini JCW GP и Toyota GR Yaris.