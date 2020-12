Медики объяснили, чем заменить свежие фрукты зимой

Речь идет о сухофруктах.

Американские ученые провели исследование, посвященное пользе сухофруктов для здоровья. Специалисты решили выяснить, действительно ли полезные и доступные сухофрукты позволяют заменить свежие фрукты зимой. “Сухофрукты — гораздо более полезный продукт, чем сладости, поэтому, безусловно, могут рассматриваться в качестве элемента здоровой и сбалансированной диеты. При этом, нужно знать о некоторых особенностях сухофруктов, прежде чем включать их в свой рацион”, — считают американские ученые.

Они изучили рацион 25,5 тысяч человек, а также тщательно проанализировали их медицинскую историю. Выяснилось, что люди, в рационе которых присутствуют сухофрукты, в целом здоровее, чем те, кто не ест продукты такого типа. У любителей сухофруктов, вдобавок, меньше ИМТ и окружность талии, сообщает Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Исследователи также отметили, что у людей, употребляющих сухофрукты, в целом выше суточное потребление калорий. Правда, этот факт не мешает им сохранять стройность. “Сухофрукты содержат не только витамины и минералы, но и общие углеводы, поэтому являются весьма калорийной пищей, и это нужно учитывать при составлении рациона”, — отмечают авторы научной работы.

