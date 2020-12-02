В Украине 13 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 13 141 новый случай коронавируса. При этом выздоровели рекордное число пациентов — 13 882.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки проведено 67 626 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР — 44 445, методом ИФА — 23 181.

Больше всего заражений выявили в Киеве (+1735), Одесской (+1147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 758 264 человека. От осложнений умерли 12 717 (+169) человек, выздоровели — 369 054 (+13 882). Активными больными остаются 389 210 пациентов.

Предыдущий рекорд по числу выздоровлений был зафиксирован 6 ноября — тогда вылечились 10 762 пациента.