Ждать осталось недолго: астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине

Астролог Влад Росс, предсказавший пару лет назад перемирие на Донбассе во второй половине 2020 года, считает, что в Украине эпидемия COVID-19 достигнет плато в январе 2021 года, а потом пойдет на спад.

Своими откровениями он поделился с «Главредом».

«Украина достигнет плато в январе следующего года, и дальше эпидемия будет идти на спад», — считает астролог.

В то же время Влад Росс предупреждает, что на протяжении декабря коронавирус унесет больше всего жизней, из-за чего локдаун станет неизбежным.

Расслабиться же можно будет только весной — начиная примерно с апреля.

«В нашей стране в апреле установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация», — полагает эксперт.

Тогда же, по его мнению, можно будет начинать и ослабление масочного режима.