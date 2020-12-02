Нідерланди одними з останніх у Європі зробили обов’язковими носіння масок у громадських місцях

Із 1 грудня у Нідерландах стало обов’язковим носіння маски у громадських місцях за межами дому; за порушення цього правила передбачений штраф.

Нідерланди стали однією з останніх країн Європи, де запровадили обов’язкове носіння масок. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Dutch News. Нове обмеження поширюється на всіх нідерландців віком старше 13 років.

Вони будуть відтепер зобов’язані носити маски в громадських місцях, як-от крамницях, залізничних вокзалах і перукарнях. У ресторанах і театрах маску можна зняти, коли відвідувач зайняв своє місце, але якщо він або вона виходять, приміром, у туалет, маску потрібно буде надягти знову. У закладах освіти маска обов’язкова під час перерв і для тих, хто в аудиторії говорить, але не на уроках фізичного виховання, акторської гри чи співів. Маски будуть необов’язкові в релігійних закладах, а також під час спортивних і культурних заходів та інтерв’ю тощо.

Можуть їх не носити й люди, яким не дозволяє це робити стан здоров’я, але при цьому вони повинні мати при собі підтвердження такої причини. Влада Нідерландів уточнює, що маска повинна обов’язково бути медичною або з тканини; обмотані довкола рота шарфи чи пластикові щитки не вважатимуться достатніми. За відсутність маски в громадських місцях на нідерландців можуть накласти штраф до 95 євро. Утім поки незрозуміло, як саме будуть впроваджувати нові правила.

У великих торгових мережах Нідерландів уже заявили, що повідомлятимуть покупцям про обов’язкове носіння масок, але не відмовлятимуть клієнтам без них в обслуговуванні. Нідерланди стали однією з останніх країн у Європі, які запровадили обов’язкове носіння масок у громадських місцях.

Утім головна установа з охорони здоров’я країни у своїх офіційних рекомендаціях досі вказує, що маски значним чином не впливають на ризик інфікування COVID-19. Водночас Нідерланди чи не найбільше з європейських країн постраждали від другої хвилі коронавірусу восени. Починаючи із жовтня, у 17-мільйонній країні щодня виявляють у середньому п’ять тисяч людей із COVID-19.

Уряд Нідерландів ухвалив навесні стратегію «інтелектуального локдауну» (не плутати з ініціативою Давида Арахамії), яка полягала в помірних обмеженнях замість уведення жорстких карантинних заходів. Утім у вересні у великих нідерландських містах таки ввели масковий режим. Окрім того, з 1 грудня влада країни також зробила можливим тестування на COVID-19 для людей, що перебували в контакті із хворими, але не мають симптомів.

Раніше тестування можна було зробити лише за наявності симптомів коронавірусної хвороби.