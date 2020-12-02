В Сумах пьяный водитель украл босую девушку на глазах у соседей

В Сумах патрульная полиция задержала мужчину, который удерживал женщину, вопреки ее воле.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

О похищении женщины сотрудникам правоохранительных органов сообщили соседи. По их словам, мужчина в воскресенье утром насильно посадил босую девушку без верхней одежды в свою машину и быстро уехал. Отмечается, что именно соседи успел запомнить цвет машины и ее номера.

Правоохранители быстро установили марку машины неизвестного, а затем в одном из автокооперативов города нашли и машину, и его самого. “Инспекторы Денис Антощенко и Александр Панченко обнаружили нужное транспортное средство на территории гаражного кооператива, который находится на улице Героев Крут”, – говорится в сообщении.

Водителя патрульные сразу же остановили. В салоне сидела женщина, которая рассказала полицейским, что мужчина силой посадил ее в автомобиль и привез сюда. У водителя были признаки алкогольного опьянения и он категорически отказался проходить осмотр. По данным полиции, это не первый случай, когда водитель ездил пьяным, его лишили водительских прав 10 лет назад.

Следователи квалифицировали действия молодого человека как незаконное лишение свободы и открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 146 УК Украины “Незаконное лишение свободы или похищение человека” и ч.4 ст. 126 “Управление транспортным средством особой, лишенного водительских прав”.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 146 УК Украины “Незаконное лишение свободы или похищение человека”