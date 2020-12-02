Тающий норвежский ледник обнажил древние артефакты

Около 70 стрел, в том числе 6000-летней давности, были найдены на склоне горы в национальном парке Ютунхеймен, в 350 километрах от Осло.

Ученые, обнаружившие реликвии, поясняют, что в данном случае лед сыграл роль машины времени, сохранившей предметы, которыми наши предки пользовались много тысяч лет назад.

Находка лишний раз подтвердила, что этот регион Центральной Норвегии был популярным местом для охоты на оленей, — сообщает Daily Mail. Анализ показал, что для изготовления наконечников стрел древние охотники использовали сланец, кости, кварц, и даже заостренные раковины.

Одна из найденных стрел. Фото: secretsoftheice.com

Самые старые из стрел датированы 4100 годом до новой эры, в то время как самым «современным» всего 700 лет. На некоторых экземплярах различимы шпагат и смола, которыми наконечники крепили к деревянному древку.

По словам археолога Ларса Пилё, речь идет о древнейшей археологической находке в Северной Европе. Так, возраст Этци — ледяной мумии человека, обнаруженной на высоте 3200 метров в Тироле в результате сильного таяния льда, составляет 5300 лет.

Среди других артефактов Ютунхеймена — хорошо сохранившаяся обувь 3000-летней давности, и ткань, которую, по словам Пилё, возможно, использовали для хранения мяса.

Мумия Этци

Изначально ученые предполагали, что слои залегания реликвий отражают временную шкалу, то есть наиболее древние стрелы находятся в самом низу. Однако, разная степень обветривания объектов, а также их случайный порядок опровергли эту теорию.

Вероятно, на протяжении тысячелетий лед многократно таял и снова замерзал, перемещая стрелы с места на место. Все это усложняет задачу археологам, которые соотносят артефакты с образом жизни их владельцев.

Не исключено, что ученых ждут новые открытия, поскольку ледник продолжает таять, и за последние два десятилетия уменьшился на 30%.

На заставочном фото: национальный парк Ютунхеймен