Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция

Каждого водителя время от времени останавливает полиция. Это неизбежно. Главное в этом случае – не делать ошибок. Иначе вы не только потеряете много времени, но вас также могут оштрафовать. Есть, по крайней мере, восемь ошибок, которые делают водители, когда их останавливает полиция.

Выходить из авто без приглашения

Полицейский, если у него возникнет в этом необходимость, может предложить водителю выйти из автомобиля. Но водитель может остаться за рулем и общаться с ним через открытое стекло. Если вы тут же выйдете из авто, полицейский может вас в чем-нибудь заподозрить.

Оправдываться

Не спешите оправдываться перед полицейским, который вас остановил. Это не очень красиво. К тому же, вас могут остановить совсем не по той причине, по которой вы начнете извиняться и оправдываться. Поэтому наш совет – не спешите «открывать карты».

Взятки

Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность не только за получение взятки, но и за её передачу. Борьба со взяточничеством в полиции развернулась нешуточная. Лучше не рискуйте, а заплатите штраф, если уж нарушили правила дорожного движения. Иначе последствия могут быть гораздо печальней.

Соглашаться с нарушением правил, если не нарушали

Полицейские тоже люди и, значит, они могут ошибаться. Если вы уверены, что не нарушали ПДД, требуйте занести это в протокол и ищите доказательства своей невиновности. Это могут быть записи камер видеонаблюдения, видеорегистратора, свидетели происшествия.

Признаваться, что выпивал

У некоторых людей алкоголь из крови может выводиться из крови дольше чем обычно. Поэтому если вы выпивали, например, позавчера, и признаетесь в этом, полицейский вас может всё равно направить на медицинское освидетельствование, которое покажет положительный результат. Свою невиновность потом будет трудно доказать. Поэтому если полиция спрашивает вас, употребляли ли вы спиртные напитки, всегда отвечайте «нет».

«Нарываться»

Некоторые водители, когда их останавливает полиция, начинают «гнуть пальцы», «тыкать», угрожать «снять погоны» и т.д. Это плохой метод общения с правоохранителями. Так можно нарваться на неприятности. Полицейский, может быть, остановил вас формально, но после такого начала разговора он отнесется к вам со всей своей принципиальностью.

Похваляться знанием законов…

Бывает, что водители, чувствуя свою невиновность в нарушении ПДД, начинают это доказывать полицейскому. При этом они ссылаются на буквы закона и на слова какого-нибудь юриста. Неправильный способ поведения. Если вы считаете, что не нарушали ПДД – напишите об этом в протоколе.

Впрочем, иногда полицейские признают свои ошибки. Но в том случае, если говорить с ними спокойно, без нервов и аргументировано.

Шутки в сторону

Иметь чувство юмора – это очень хорошо. А уметь уместно шутить – ещё лучше. Полицейские выполняют свою работу. Они просто физически не могут поддерживать шутливый разговор с каждым остановленным водителем. Общайтесь с полицейскими уважительно, спокойно, без лести, подобострастия и шуток. Если он отпускает вас и желает счастливого пути, просто пожелайте ему хорошего дежурства.