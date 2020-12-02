У Києві з’явилось авто вартістю 21 мільйон гривень

На вулицях Києва помітили розкішний Rolls-Royce Phantom EWB (VIII). Британське авто унікальне тим, що інших таких моделей в Україні немає. Ціна автомобіля стартує з 21 659 390 гривень або 641 тисячі євро.

Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) має подовжену колісну базу на 220 мм. Про це повідомляється на Instagram-сторінці “luxcar_of_ua”.

Phantom доступний виключно з 6,75-літровим двигуном V12 з подвійним турбонаддувом, потужність якого становить 563 к.с..

Також в авто встановлена 8-ступенева автоматична коробка передач ZF 8HP. У ній використовується GPS-приймач, який аналізує місце розташування і швидкість автомобіля для оптимізації часу перемикання передач.

До “сотні” авто розганяється за 5,4 секунди. При цьому максимальна швидкість становить 250 км/год.

Phantom був названий Top Gear “Розкішним автомобілем року” у 2017 році. Він також був нагороджений престижною нагородою UK Car of the Year Awards як “Кращий розкішний автомобіль”.