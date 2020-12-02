Администрацию Трампа подозревают в коррупции

Министерство юстиции США расследует вероятную коррупционную схему получения неправомерной выгоды в Белом доме за предоставление президентом помилования в совершении преступлений. Об этом со ссылкой на рассекреченные документы федерального суда сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что федеральные прокуроры в Вашингтоне не нашли доказательств наличия коррупционной схемы, где «предлагался бы значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора».

Ранее глава комитета по разведке Палаты Представителей Конгресса США Адам Шифф жестко раскритиковал указ действующего главы Белого дома Дональда Трампа о помиловании экс-советника по нацбезопастности Майкла Флинна.

Также прокуроры также расследуют «секретную лоббистскую схему», в которой два неизвестных лица «действовали в качестве лоббистов высокопоставленных чиновников Белого дома, не соблюдая требования о регистрации закона о раскрытии лоббистской информации».

CNN отмечает, что президент помиловал 29 человек и смягчил приговоры 16 людям.