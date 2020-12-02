Глава МИД Венгрии пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье и призывает прислать миссию ОБСЕ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил своим коллегам в НАТО об обысках у деятелей одного из благотворительных фондов на Закарпатье, призвав их стать на сторону Будапешта. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, соответствующие следственные действия – свидетельство запугивания и разжигания ненависти по отношению к венграм. Занимается этим якобы руководство Украины.

«Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО», — сказал он.

Сийярто попросил поддержать Венгрию, не давить на нее для отказа от права вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на уровне министров. Дескать, после обысков никто рассчитывать на такой отказ не может.

Встреча глав МИД Евросоюза состоится в Брюсселе в понедельник. Там венгр поднимет эту проблему и предложит коллегам высказаться.

Кроме того, Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию. По словам Сийярто, миссия нужна для «расследования вчерашних злоупотреблений в отношении венгерской общины».