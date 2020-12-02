Сфера обслуговування в Україні з 16 січня переходить виключно на українську мову

З 16 січня 2021 року сфера обслуговування в Україні має перейти виключно на українську мову, як того вимагає стаття 30 закону про забезпечення функціонування державної мови. Про це повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

Він пояснив, що, відповідно до зазначеного закону, всі постачальники послуг зобов’язані обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про продукцію лише державною мовою України.

«У супермаркеті та в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською», – зазначив Кремінь.

За його словами, персональне обслуговування іншою мовою може здійснюватися тільки на прохання клієнта.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою, потрібно звернутися до мовного омбудсмена.

“Наша поштова адреса: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected]”, – підсумував Кремінь.