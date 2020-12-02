Подожженный друзьями мальчик из Бердянска рассказал, что его заставили выбирать — огонь или удары по голове

Мальчик, пострадавший в результате поджога сверстниками ради «крутого» видео, заявил, что его заставили выбирать между огнем и ударами по голове. Видео, на котором ребенок из больничной койки рассказывает о произошедшем, опубликовала волонтер Злата Некрасова в Facebook.

12-летний Владимир из Бердянска Запорожской области получил 30% ожогов тела, в том числе гениталий, ягодиц, рук и ног. В начале месяца его перевели из Бердянска в больницу в Запорожье.

По словам мальчика, в тот злосчастный день он пришел к друзьям с ночевкой. Они играли в онлайн-видеоигры, а затем мальчик по имени Кирилл вспомнил о самопале – самодельном алкогольном напитке.

Владимир утверждает, что приятели предложили ему либо согласиться на поджог, либо получить 100 сильных ударов по голове. Мальчик согласился на первый вариант и его облили жидкостью, которая содержала более 60% спирта. Затем подожгли спичками.

«Они облили мне штаны. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу», — рассказывает подросток.

Волонтер призвала неравнодушных помочь семье Владимира. Мама сама воспитывает сына и временно не работает, а состоит на учете в центре занятости. Лечение ребенка обходится недешево: за два дня семья потратила 7 тыс. грн и больше у них нет.