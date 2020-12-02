Названо три стани, при яких організму необхідний цинк

Цинк – мікроелемент, який необхідний для здорової імунної системи. У ряді випадків його рівень в організмі знижується, через що проблеми зі здоров’ям можуть посилитися. Особливо варто бути уважними в трьох випадках.

Перший з них – цукровий діабет. Як пише Express, при високому рівні глюкози в крові цинк виводиться з сечею.

У свою чергу, цей мікроелемент допомагає у виробництві і секреції інсуліну, що підтвердили недавні дослідження.

Не менш важливий цинк при перших ознаках застуди. Це другий стан, коли мікроелемент необхідний організму людини. За словами доктора Яна Туллберга – медичного директора UC Health Medical Group, є переконливі докази ефективності добавок цинку при болях в горлі.

Також цинк останнім часом призначають дітям при діареї. При цьому він здатний допомогти при розладі кишечника і дорослим.

І це третій випадок, коли мікроелемент необхідний. При цьому, як і у випадку з іншими добавками, перед прийомом цинку краще проконсультуватися з фахівцем.