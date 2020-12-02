Великобритания арестовала все активы известного казахского олигарха Булата Утемуратова, отмечает британское издание Talk Finance. Решение суда накладывает арест на активы и препятствует их возможной утечки за пределы юридической территории страны и ее союзников.

Соответствующее решение было вынесено судом по вопросам бизнеса и собственности Англии и Уэльса. Множество фондов и компаний попали под соответствующие ограничения, среди них – главная инвестиционная компания Булата Утемуратова “Верный Капитал”, сеть отелей в Европе, Казахстане и России, недвижимость и несколько крупных казахстанских корпораций, подконтрольных олигарху. Среди них значится франшиза “Бургер Кинг” в Казахстане.

Сам Булат Утемуратов, возможно, помещен под домашний арест. Он остается в Казахстане без права выезда за рубеж. Мало что известно о природе выдвигаемых обвинений. В данном случае обвинений может быть очень много, так как подозрительной деятельностью, связанной с обслуживанием коррумпированного режима Казахстана Булат Утемуратов занимается десятилетиями.

Всего под арестом сейчас находится имущества на пять миллиардов долларов, сообщает Talk Finance. Точная сумма иска неизвестна, однако проигрыш данного суда будет для Булата Утемуратова будет иметь далеко идущие и роковые последствия. БТА Банк, истец в этом деле, находится в процессе возвращения активов, разбросанных по всему миру в ходе известного дела о банковском мошенничестве бывшего собственника. Правительство Казахстана в свое время было вынуждено пойти на выплату всех долгов банка БТА и возврат иностранных инвестиций. Если обвинение докажет, что Булат Утемуратов причастен к расхищению средств БТА, то для олигарха откроется настоящие врата в ад. Кроме судебного преследования в родном Казахстане, Булат Утемуратов станет мишенью для законодательства по предотвращению легализации преступных доходов. Богатейший человек Казахстана попадет под колеса британской, европейской и мировой юстиций. Не останется без внимания и обвинения Булата Утемуратова в коррупции, будут расследованы его странные отношения с компанией Glencore и даже давняя афера, которую он провернул с АТФ Банком и Unicredit в двухтысячных годах.

Вероятно Булат Утемуратов избежит тюремного срока в Казахстане. Однако перспектива лишиться большей части своих богатств и вернуться в гастроном мясником для Булата Утемуратова вполне реальна.

Мы же напомним историю Булата Утемуратова, его тернистый путь на самую вершину коррупционного спрута страны.

Взлеты без падений ловкого мясника, почетного замдиректора, а после и директора гастронома Булата Утемуратова достойны мемуаров, а не журналистских статей. Миллиардер, который безнаказанно обогащался на аферах, прослужив громоотводом и кошельком для высших чинов Казахстана — это наш Булат Жамитович Утемуратов. На примере Утемуратова можно с легкостью проследить алгоритм развития и становления коррупционных схем не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Никого более показательного в этом плане не найти. За десятилетия служения кошельком Елбасы Булат Утемуратов заслужил себе броню B6 от любого уголовного преследования внутри Казахстана. Впрочем, некоторые международные аферы Жамитовича могут аукнуться олигарху во время вояжей за пределы страны.

Булат Жамитович Утемуратов — крупная рыба. Сведения, которые изложены в официальных биографиях Булата Утемуратова чрезвычайно сглажены, отполированы и выхолощены. Настоящим примером избыточной благости является статья о нем в Википедии. Как и статьи с жизнеописаниями других политиков Казахстана ее ведут собственно лица, приближенные к фигуранту. В случае с Утемуратовым — прямо из офиса. Мы позволим себе большую вольность и расскажем все о Булате Жамитовиче Утемуратове, причем в режиме постоянного обновления. Кроме того, мы обратим внимание на объективные западные публикации о об этом человеке удивительной удачи, где Bulat Utemuratov, UniCredit, ATF банк разжеваны профессионально и с юмором.

Оппозиция не даром отмечает, что Булат Утемуратов — один из столпов режима Назарбаева. В конечном счете ведь любая власть держится на деньгах, а Утемуратов Булат Жамитович — ее основной кошелек. Начав с «простого» директора гастронома он быстро стал тем, кем есть — третьим по богатству миллиардером в Казахстане. Причем, он никогда не занимался собственно бизнесом, что изрядно удивляет иностранцев.

Благодаря Булату Утемуратову из страны были выведены и выводятся громадные капиталы, которые никто и никогда не восполнит. Именно ему мы обязаны вывозом нефти, газа, металлов — и появлению шикарных вил «элиты» в Италии, Швейцарии, Британии и других странах. Он занимал государственные должности, был начальником администрации президента — управлял его делами. Булат Утемуратов — один из основателей Казахстана, не меньше. Причем к сожалению основатель многого из того, что следует считать отрицательными качествами и характеристиками страны.

Знаковая и старая, как мир афера Булата Утемуратова

В далеком и ненастном 2007 году, когда финансовый кризис уже крался на мягких лапах к мировой экономике, пресса Казахстана была переполнена энтузиазмом. Как часто бывает, настроение вовсе не соответствовало масштабу событий. Но журналисты старались: главной экономической новостью была покупка АТФ банка. Булат Утемуратов продавал банк, тесно связанный с властью «итало-австрийцам» из Austria-Creditanstalt AG и UniCredit Group. Шумиха была такой, как будто не Булат Утемуратов с Тимуром Кулибаевым продают банк, а Казахстан сливается с Италией в любовном экстазе.

Самое меньшее, о чем говорили профильные издания — «банковская система Казахстана достигла необходимой стабильности и зрелости, старейшие банкирские дома Европы признают устойчивость и потенциал роста среднеазиатского тигра..» Да-да! Так начались знаменитые позорные приключения итальянцев в Казахстане.

Есть разные версии того, как бывший мясник и заместитель директора гастронома в Алматы провел итальянцев. Большинство сводится к тому, что все ключевые показатели банка были раздуты за счет крайней близости учредителей АТФ к власти. Точнее — учредители и были властью. Масимов, Утемуратов, Кулибаев — до сих пор прекрасно себя чувствуют у кормушки. С двумя исключениями, что сам Булат Утемуратов отстранился от властных коридоров и формально не входит в казахскую вертикаль. А другой подельник «молодых и энергичных банкиров» — Рахат Алиев — был найден повешенным в одиночной камере в австрийской тюрьме.

Рахат Алиев в своих воспоминаниях, предшествовавших такому неприятному завершению жизни, писал о том, что фонды АТФ Булата Утемуратова бессовестным образом формировались за счет государственных компаний «Казахинторг» и «Казахвнешмаш». Все заработки и прибыли уходили не в бюджет, а в АТФ. Р. Алиев знал об этом, ведь он стоял у истоков ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк». Банк рос, поглощал мелкие и разрастался в Киргизию и даже в РФ. Появился и офис в Москве.

В 2006 году появилась утечка, о том, что Bulat Utemuratov собрался продать АТФ банк. UniCredit SpA вскоре обнаружила интерес к делу, так как в то время интенсивно расширялась в восточном направлении. Это не была «хватовая покупка»: АТФ консультировал отдел слияний и поглощений JP Morgan, за UniCredit SpA стояли консультанты из Credit Suisse. Дело закончилось покупкой банка за рекордные два с лишним миллиарда долларов и… его моментальным разорением. Как же могли консультанты не увидеть, что активы банка — надувные, а проблемы реальные?

Есть подозрения, что имелся подкуп. Например один из консультантов JP Morgan после сделки переехал жить в Алмату, бросил работу в Моргане и устроился служить Булату Утемуратову в «Verny Investments Holding». Сейчас Гурам Андроникашвили возглавляет еще один банк Утемуратова — Forte bank.

Впрочем, поведение не только продавца гнилого банка было сомнительным. Покупатель, УниКредит, вел себя странно, накручивая стоимость банка, а не сбивая ее. Фактически, Austria-Creditanstalt AG специально хотел банк купить дороже, чем он стоил. За год банк надули в четыре раза. В начале 2006 года банк контролировал 2,03 миллиарда долларов, в конце года — уже 8,3. Собственного капитала банку Булата Утемуратова не хватало и он не рос. Он составлял всего полмиллиарда долларов.

Купив банк в 2007 году итальянцы немедленно столкнулись с проблемами: банк умирал на глазах. €500 миллионов списано, потом €700 миллионов, падение рейтингов и кредитный портфель состоящий из отборного хлама: 43% займов не платились квартал и более. Итальянская налоговая полиция посчитала, что банк вообще занимается отмыванием средств, полученных преступным путем, а вся сделка преследовала именно эту цель.

15 МАРТА 2013 ГОДА ИТАЛЬЯНЦЫ СБРОСИЛИ БАНК ЮНОМУ ГАЛИМЖАНУ ЕСЕНОВУ. И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО АТФ ИЗ УМИРАЮЩЕГО ЛЕБЕДЯ «ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ» СТАЛ «ЛУЧШИМ БАНКОМ КАЗАХСТАНА».

Дело было настолько подозрительным, что им собиралась даже заняться Transparency International. Но даже этой организации бывший мясник сумел как-то закрыть рот. UniCredit не заинтересован в расследовании этого дела, так как множество менеджеров того времени все же добрались до уютных итальянских тюрем. Не заинтересована и власть, выдоившая через АТФ государственную экономики. Не заинтересованы и новые собственники АТФ, которые делают ровно то же самое через «Самрук-Казыну». Дело УниКредит-АТФ скорее всего сойдет с рук Булату Утемуратову, однако другие, более близкие аферы, приближают его как минимум к аресту активов.

Что касается нервозности Утемуратова из-за внутренней ситуации в Казахстане, то в данном случае актуальным становится один-единственный вопрос, как Булат Утемуратов сработается с преемниками и сработается ли. Ведь Елбасы не вечен, а общипать Утемуратова — дело не только прибыльное, но и одобряемое 99 процентами населения страны. Низвержение олигарха-мошенника однозначно добавит баллов новой власти.