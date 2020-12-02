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Между Тараном и Хомчаком конфликт, ОП хочет уволить обоих

02.12.2020

Офис президента рассматривает возможность увольнения министра обороны Андрея Тарана и руководителя Генштаба Руслана Хомчака. Об этом говорится в статье УП.

По информации источников издания, между Тараном и Хомчаком присутствует постоянный конфликт. В связи с этим в ОП рассматривают возможность увольнения сразу двух чиновников.

«Министра, по сути не жаль, а под видом решения конфликта Минобороны и Генштаба можно уволить и неподатливого Хомчака», — говорится в статье.

Автором соответствующей инициативы источники называют главу Офиса президента Андрея Ермака, при этом категорически против данного решения выступает глава МВД Арсен Аваков.

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