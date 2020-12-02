В Полтавской области следователь ГБР вымогал $80 тыс. у потерпевшего за расследование его дела

В Полтавской области правоохранители разоблачили сотрудника Государственного бюро расследований, который вымогал 80 тыс. долл. у местного жителя за расследование его дела. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Следователь территориального управления ГБР в Полтаве действовал в сговоре с экс-оперуполномоченным Нацполиции и бывшим внештатным советником главы Полтавской облгосадминистрации (ОГА). Злоумышленники, действуя по заранее разработанному плану, пытались незаконно завладеть средствами потерпевшего.

По данным следствия, сотрудник ГБР обещал местному жителю за 80 тыс. долл. активизацию досудебного расследования в рамках уголовного дела по заявлению потерпевшего, в частности проведение розысков и других процессуальных действий.





Фото: ГБР

В июле следователь Бюро и двое его сообщников были задержаны во время получения части средств от потерпевшего в размере 40 тыс. долл.

Задержанным инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.