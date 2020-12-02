Повінь – зміна системи

Menu
Close

Банки начали принимать цифровой паспорт в мобильном приложении «Дия»

02.12.2020

С 1 декабря во время кассовых операций банки могут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дия». Процесс идентификации происходит в соответствии с порядком, определенным Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По информации Минцифрі, возможность приема цифровых документов уже доступна в ПриватБанке, Монобанке и А-Банке. Сейчас еще 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.

Банки, которые еще не запустили прием цифровых документов, могут, как и раньше, принимать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карточка или «книжечка»).

«Со временем еще больше банков присоединятся к системам Минцифрі и настроят свои операционные процессы для приема цифровых документов», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все услуги будут доступны в онлайн-режиме.

Читайте також:   У Німеччині літак впав на торговий центр – троє загиблих
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *