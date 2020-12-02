Рождественский стиль первой леди: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США (фото)

Первая леди последний раз отвечала за украшение резиденции президента к новогодним праздникам.

Вскоре чета Трампов покинут Белый дом и уступят президентскую резиденцию вновь избранному главе государства Джо Байдену и его супруге Джилл. Это будет последнее Рождество Мелании в статусе первой леди страны. И пока Дональд пытается оспорить результаты выборов, его красавица-жена занимается прямыми своими обязанностями и закончила подготовку к одному из самых важных праздников в мире.

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США

Так, в Instagram супруги Трампа появились фотографии и видеоролик, на которых Мелания показала, как украсила Белый дом к Рождеству. В кадре первая леди появилась в роскошной блузе из переливающей золотистой ткани, которую дополнила классической юбкой-карандаш и тонким ремнем в тон, подчеркивающий талию. Завершили стильный аутфит элегантные лодочки на шпильке. Особое внимание обновленный цвет волос, который стал значительно светлее и роскошный макияж в коричневых тонах.

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США

Стоит отметить, что выглядела первая леди очень эффектно. На фоне рождественский елей с роскошными украшениями и сверкающими огнями ее образ смотрелся идеально. А что ты думаешь по этому поводу?

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США