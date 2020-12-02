На Галицкой таможне инспектор систематически вымогал взятки

Правоохранители разоблачили инспектора таможенного поста Яворов Галицкой таможни, который занимался систематическим вымогательством взяток.

Как сообщает СБУ, по данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении автомобилей.

За фиксированную сумму злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через границу. Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал от 60 тысяч гривен, – говорится в сообщении.

Как отмечается, за полтора месяца после трудоустройства злоумышленник отработал на своем посту 15 дежурств.

Возбуждено уголвное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста в коррупционной деятельности.