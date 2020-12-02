Выплаты детям с инвалидностью могут вырасти: Рада одобрила закон за основу

В Украине могут на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинета министров народные депутаты одобрили за основу.

Законопроект №3573 о внесении изменения в статью 2 ЗУ «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» поддержал 321 парламентарий.

По результатам исследований Датского Совета по делам беженцев 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

«По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно», — указано в пояснительной записке.