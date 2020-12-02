Суд не позволил беглому экс-мэру Киева Черновецкому содрать с журналиста миллион

Леонид Черновецкий проиграл суд “Киеввласти”. Экс-мэр Киева требовал опровергнуть часть одного из материалов, в которой сообщалось о его возможной причастности к возникновению огромного долга КП “Киевский метрополитен” по итогам скандальной “лизинговой” поставки вагонов метро.

Также Черновецкий заявил, что главный редактор “Киеввласти” Дмитрий Марковский должен выплатить ему 1 млн гривен морального ущерба. В суде адвокаты издания доказали, что обнародованная информация базируется на официальных достоверных данных. Кстати, для Черновецкого уже стало традицией судиться с журналистами, требуя денег.

Как стало известно KV, 21 октября 2020 года Голосеевский районный суд Киева отказал экс-мэру столицы Леониду Черновецкому в удовлетворении гражданского иска к главному редактору “Киеввласти” Дмитрию Марковскому (дело №752/1232/18).

Бывший столичный градоначальник требовал защитить его “честь, достоинство, деловую репутацию”, обязать “опровергнуть недостоверную информацию” и выплатить ему моральную компенсацию в сумме 1 млн гривен. Такие требования были связаны с тем, что Черновецкому не понравилось упоминание о нем в одном из материалов KV.

Так, 23 ноября 2017 року “Киеввласть” опубликовала новость “Киевский метрополитен” подтвердил факт своего сотрудничества с “Укрсоцбанком”. В данном материале был следующий абзац со ссылкой на один из предыдущих материалов по соответствующей теме, который был опубликован 13 июня 2016 года:

“Ранее KV (Киеввласть) сообщала, что поставка киевскому метрополитену 100 вагонов по схеме лизинга является продуманной преступной схемой, за которой стоит бывший “смотрящий” Виктора Януковича – Юрий Иванющенко. Из-за него, экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, бывшего руководства столичной подземки, нардепа от БПП Александра Грановского и преступного бездействия нынешних чиновников КГГА “Киевский метрополитен”, якобы, должен за вагоны около 1,39 млрд гривен. Причем, должен компании, за которой стоит премьер-министр России Дмитрий Медведев”.

Леонид Черновецкий посчитал такую информацию “порочащей его честь и достоинство”. Однако адвокаты “Киеввласти” в суде доказали, что претензии экс-мэра безосновательны.

Так, абзац по своей сути является бэкграундом, то есть – напоминает ту информацию по теме долга КП “Киевский метрополитен”, которая была установлена журналистами ранее. В материале от 23 ноября 2017 года упоминаются данные, которые были опубликованы в материале от 13 июня 2016 года. Более ранний материал был подготовлен на основании официального документа – отчета временной контрольной комиссии (ВКК) Киевсовета по вопросам проверки возникновения задолженности КП “Киевский метрополитен” по лизинговым контрактам, заключенным между КП “Киевский метрополитен” и ООО “Укррослизинг”. Данные сведения являются достоверными “по умолчанию”, ведь это – выводы официального органа.

К тому же, в данном абзаце отсутствует прямое обвинение Черновецкого, о чем свидетельствует слово “якобы”. Как известно, обвинение – это прерогатива правоохранительных органов и суда, а в данном случае речь идет об обоснованном оценочном суждении, на которое журналист по закону имеет право.

Позицию “Киеввласти” в суде отстаивал известный юрист, руководитель адвокатского бюро «Тытыкало и партнеры» Роман Тытыкало. По его словам, в ходе судебных разбирательств он предлагал юристам Леонида Черновецкого, чтоб экс-мэр столицы высказал альтернативное мнение по проблеме с долгом КП “Киевский метрополитен” и сам опровергнул обнародованную информацию. Однако этого не было сделано.

“Киеввласть” – самое честное издание на территории Украины, которое всегда освещает правду. И ничего кроме правды. Информация, которую пытался опровергнуть Черновецкий, базировалась не на личном мнении журналиста, а на выводах ВКК Киевсовета. Нам, как юристам, удалось донести до суда позицию о том, что “Киеввласть” опубликовала достоверные данные, поскольку не использовала домыслов. Суд услышал адвокатов и отказал в иске”, – отметил Роман Тытыкало.

Как сообщил адвокат, юристы Леонида Черновецкого ведут активную деятельность по обжалованию в судах негативной информации об экс-мэре Киева. Поэтому, вполне возможно, в случае с “Киеввластью” следует ожидать продолжения судебных разбирательств в апелляционной инстанции.

“У них позиция – судиться до последнего, не жалея денег”, – считает Роман Тытыкало.

Как сообщала KV, одним из тех, кто ощутил на себе недовольство Леонида Черновецкого, стал и столичный журналист Юрий Николов. В 2018 году экс-мэр Киева подал на него в суд – как и в ситуации с “Киеввластью”, речь шла о требовании опровергнуть информацию о махинациях вокруг покупки вагонов КП “Киевский метрополитен” и долгах перед “Укррослизингом”. Иск касался также издания «Facenews», которое цитировало данную публикацию.

В итоге Леонид Черновецкий, который также требовал 1 млн гривен от Юрия Николова и издания «Facenews», благополучно проиграл и первую инстанцию, и апелляцию, и кассацию.