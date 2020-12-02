Умерла заболевшая ковидом звезда фильма «Собачье сердце»

В среду, 2 декабря, умер народный артист РФ Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

«Скончался на 72-м году жизни 2 декабря 2020 года от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Последнюю неделю находился на аппарате искусственной вентиляции легких», — такая запись появилась в Википедии.

Борис Григорьевич Плотников руководил мастерской в ГИТИСе (Россиийский институт театрального искусства), был профессором кафедры мастерства актера.