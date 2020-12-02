Кабмин отменил в Украине карантин выходного дня

Кабмин решил не продлевать действующий в Украине с 14 ноября режим карантина выходного дня, действие которого закончилось в понедельник, 30 ноября. Такое решение принял Кабмин на сегодняшнем заседании.

«На конец карантина выходного дня мы получили на 6 тысяч меньше случаев коронавируса, чем прогнозировалось. Это позволяет нам снять именно эти ограничения», — сказал премьер-министр Украины Шмыгаль.

Теперь с понедельника по воскресенье по всей территории «Страны» будут действовать ограничения «оранжевой» зоны. Она предусматривает запрет на деятельность мест размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия ограничены аудиторией в 20 человек.

Кроме того, глава украинского правительства пообещал, что украинцев предупредят о новом локдауне за неделю до его наступления.