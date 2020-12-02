«Пивной хуторок» в городе кровавых расправ. Как выглядит Горловка на 7-м году оккупации

Радио Донбасс.Реалии показало, как выглядит на 7-м году оккупации Горловка — один из эпицентров событий «русской весны» 2014-го.

Эта вывеска — с довоенных времен. Российский банк давно не работает, поскольку банковская система — даже русская — в ОРДЛО не действует.



А здесь на самом деле сейчас работает универмаг:

Цена проезда автобусом из Горловки в Донецк — 80 рублей (это около 30 грн). Но выехать можно не позднее 16 часов, так как город закрывается.

Перед началом агрессии России население Горловки составляло почти 260 000 человек. Боевики утверждают, что сейчас — 240 000. Местные говорят об около 125 000.



Центральные улицы города даже несколько удивляют разнообразием магазинов. А это заведение называет себя пивным рестораном:

У входа женщина за прилавком торгует свежей горячей выпечкой. А совсем рядом расположен маркет бренда Vitones, в котором продают модную спортивную обувь и фирменную одежду для всей семьи.



Это обычное дневное время, однако город выглядит довольно пустым. А после 23-х и вообще наступает комендантский час.

Курс валют: рубль продают по 2,65. Немного дороже, чем в Донецке.

Это Богоявленский собор. На его территории и вокруг высажено много сосен и берез. Сам храм возвели перед самой войной, осенью 2013-го его освятил митрополит УПЦ (МП) Владимир. Сейчас ведутся занятия воскресной школы для детей, при соборе действуют детский и юношеский хоры, спортивно-патриотическое общество имени Александра Невского, проводят библейские чтения. Конечно, это Московский патриархат.



В прицерковном парке очень чисто, уютно и атмосферно. По словам местных жителей, именно здесь любят гулять почти все горловчане.



В центре Горловки недавно сделали ремонт, теперь здесь построили фонтан. На остановке размещено описание советских героев-жителей Горловки. Здесь много молодежи, семьи гуляют с детьми.

Цены на некоторые продукты питания в Горловке немного ниже, чем в Донецке. Например, 1 кг картофеля здесь стоит 25 рублей (около 10 грн.), В то время как в оккупированном областном центре кило картофеля не купишь менее чем за 30 рублей (12 грн.).