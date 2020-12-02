На Миколаївщині знайшли мертвим охоронця дитячого садка

Експерт, оглянувши тіло домовласника, виявив декілька ножових поранень у груди та стегно.

30 листопада про зникнення 62-ріного потерпілого заявила староста сільської ради. Коли правоохоронці прибули за місцем мешкання чоловіка у с. Іванівка, то знайшли господаря мертвим у коридорі його будинку.

Повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Відомо, що загиблий працював охоронцем у місцевому дитячому садку, тривалий час проживав сам. Також встановлено, що з домоволодіння чоловіка зник мопед Honda, мобільний телефон та ноутбук.