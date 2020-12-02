Союз сепаратистского меча и «патриотического» орала: как Корбан, Филатов и одиозный Царев дружно грабят украинский бюджет

В сентябре 2008 года в Днепре было объявлено банкротом ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика» (егрпоу 00278698) – некогда самый крупный изготовитель офсетной бумаги в стране. 60% акций предприятия владел ныне беглый экс-нардеп Олег Царев.

Активы Царева, как писали СМИ, накануне открытия ликвидационной процедуры были выведены в ООО «Днепропетровский компьютерный центр» (21927468). Последнее в ноябре 2012 года стало учредителем зарегистрированного на ул. Каспийской, 2-Б в Днепре ООО «Днепровская бумажная фабрика» (38433802).

Спустя год – в ноябре 2013 – Днепропетровский компьютерный центр пустили под ликвидацию. Параллельно с «основными» бумажными фабриками Царева существовали две «вспомогательные». Одна – ООО «Днепропетровская бумажная фабрика с иностранными инвестициями» – была создана в феврале 2007 года (34917212), накануне банкротства одноименного ОАО.

Другая, с точно таким же названием, – в январе 2013 года (38530423). Первое ООО «сидело» на Каспийской, 2, второе – рядом, на Каспийской, 2-А. На первый взгляд, создавались фирмы с целью реализации продукции. К примеру, изначально основным видом деятельности по КВЭД созданной в 2007 году «Днепропетровской бумажной фабрики с иностранными инвестициям» было «другие виды оптовой торговли». Однако впоследствии оказалось, что деятельность у двух «дублеров» была иной. 29 мая 2014 года «основную» бумажную фабрику, по словам Царева, рейдернули люди Геннадия Корбана и Бориса Филатова.

В тот день на предприятие пожаловали 30 молодчиков в камуфляже, объявив, что они представляют интересы нового собственника. Те события активно освещали местные и центральные СМИ, делая акцент на том, что это не банальное рейдерство, а проявление «патриотизма» Корбана и Филатова. Собственниками «вспомогательных» царевских бумажных фабрик стали некто Тимофей Биляев и ООО «Астар Плюс», руководителем – Денис Масякин. При этом (внимание!) «основная» бумажная фабрика не сменила ни руководителя, ни учредителя. Директором ООО по сей день выступает некто Сергей Черемисов. В кресло руководителя он сел в начале мая 2014 года, за месяц до так называемого «рейдерского захвата».

Собственником предприятия значится Торговый дом «Маринель» – царевское предприятие. Оно было формально ликвидировано в июне 2015 года, но в списке учредителей бумажной фабрики «болтаться» продолжает. Как существуют «бумажные дубликаты» сегодня? Работают на «отмывку» бюджетных средств в интересах трех хозяев одновременно: Корбана, Филатова и всё того же Царева. Такое реальное сотрудничество сепаратиста и «патриотов» мало похоже на ту откровенную неприязнь, о которой на камеры рассказывали сам Царев, утверждая, что убийство его бизнес-активов – дело рук Корбана и Филатова, и Филатов, заявляя, что с таким оголтелым сепаратистом как Царев могут справиться «только патриоты и креатив».

Создается четкое ощущение, что вся эта шумиха в прессе была затеяна с одной простой и понятной целью: «спрятать» одиозного пророссийского друга-политика, а потом продолжить отмывать с помощью цепочки бумажных фабрик деньги государства. А именно для этих целей, как оказалось впоследствии, и были созданы «бумажные дублеры». Но в период «правления» Царева схемы с отмыванием средств государства в информпространстве не всплывали. «Основная деятельность» фабрик стала ясной и понятной после перехода хорошо отлаженного процесса «работы» к Корбану и компании.

В довесок к уже существующим «вспомогательным» бумажным фабрикам 19 июня 2014 года была создана еще одна – ООО «Бумажная фабрика» с ЕГРПОУ 39265179. А уже в сентябре 2014 года должностные лица бумажных фабрик и ГП «ДНПК «Электровозостроение», согласно официальным сообщениям, «завладели государственными деньгами в особо крупных размерах».

Об этом, со ссылкой на УСБУ в Днепропетровской области, подробно говорится в постановлении Бабушкинского райсуда Днепра от 23 ноября 2015 года, предоставляющем следствию разрешение на проведение внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия.

В процессе досудебного расследования в рамках уголовного производства, открытого по вышеуказанному факту, было установлено, что 2 сентября 2014 года ГП «Электровозостроение» заключило договор с созданным в июне 2014 года ООО «Бумажная фабрика» на проведение капремонта электродвигателей ДТ-9Н на сумму без малого 3 миллиона гривен. Да, это шутка! Электровозостроители заказали бумажной фабрике ремонт специфического железнодорожного оборудования. Руководство государственного предприятия совершенно не смутило отсутствие у «Бумажной фабрики» опыта в проведении таких работ, квалифицированного персонала и специального оборудования. Договор между ГП и ООО был заключен без проведения конкурсных торгов и маркетинговых исследований, что, по версии следствия, помимо прочего, привело к значительному увеличению стоимости услуг.

В декабре 2014 года, несмотря на то, что никаких работ «Бумажная фабрика», естественно, не выполняла, были подписаны акты выполненных работ, и фабрика получила от госпредприятия обещанные деньги, которые в дальнейшем, с целью обналичивания и присвоения, были переведены на счета ООО «Укроптторг» и двух названных выше, созданных еще Царевым, предприятий с одинаковым названием «Днепропетровская бумажная фабрика с иностранными инвестициями». «Укроптторг» – известное по многим уголовным делам предприятие из сферы влияния Геннадия Корбана, фигурировало, в частности, в скандале с выводом бюджетных средств и средств громады Днепра через частные предприятия, оказывавшие услуги в сфере ЖКХ.

Учредителем ООО «Бумажная фабрика» на момент получения от «Электровозостроения» 3 миллиона бюджетных денег являлся Валерий Черников. Черникова, менеджера от команды Корбана, в числе прочего, можно найти в списках учредителей ООО «Приднепровский испытательно-сертификационный центр» (вместе с юристом группы «Приват» Ольгой Гугниной), и ООО «Днипроуниверсал» – соучредителя ООО «Спецкоммунхоз», основанного, в свою очередь, сестрой Геннадия Корбана Викторией и супружеской четой верной многолетней обслуги Корбана – Надеждой и Владимиром Горб. Царевские бумажные фабрики, через которые было выведено 3 миллиона государственных денег, были объявлены банкротами уже в ноябре 2014 года.

Новое ООО «Бумажная фабрика» продержалось до декабря 2017 года. Живым на сегодняшний день осталось лишь основное ООО «Днепровская бумажная фабрика» (38433802). 11 мая 2018 года Ленинский райсуд Днепра признал директора «Электровозстроение», который на момент перевода денег бумажной фабрике имел задолженность по выплате заработной платы более 6 миллионов гривен, виновным в совершении преступления по ч.1 ст.367 и ч.1 ст.175 УК Украины, но присудил всего лишь штраф в размере 8.500 гривен. Не дорого нынче стоит у проплаченных Корбаном судей возможность для мошенников украсть 3 миллиона государственных средств! Разумеется, если бы три миллиона украл кто-то из обычных людей, их бы засудили на полную катушку. Но если три миллиона поделили между собой такие одиозные личности, как Царев, Корбан и Филатов, то это просто обычные трудовые будни коррупционеров.

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Вся кадровая политика Корбана и Филатова в горсовете Днепра свидетельствует о том, что их показушный «патриотизм» рассчитан только на доверчивую публику. Если в схему воровства бюджетных денег нужно включить откровенных сепаратистов, «беркутовцев», чиновников времен Януковича, то Геннадия Олеговича и Бориса Альбертовича это совершенно не смущает. Именно таким образом «публичный враг» Царев на самом деле стал деловым партнером главных городских «патриотов» и «спасителей отечества». Деньги для них весят куда больше, чем мораль и стыд.

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