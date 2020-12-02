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В посольстве Венгрии заявили, что закарпатские депутаты пели не гимн, а молитву

02.12.2020

Во время присяги депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатья пели старую молитву венгров, которая намного позже стала национальным гимном страны. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на заявление посольства Венгрии в Украине.

В посольстве заявили, что перед исполнением национальной молитвы венгров, которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии, закарпатские депутаты пели гимн Украины. В заявлении также сказано, что автор соответствующего видеоролика является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах.

«Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам. Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации», — сказано в заявлении.

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