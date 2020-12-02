У «Феофанії» розповіли вартість лікування від COVID-19

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами може приймати хворих на COVID-19 пацієнтів на госпіталізацію як на платну основу, так і безкоштовно. Про це у медзакладі повідомили у відповідь на офіційний запит Громадського.

У «Феофанії» зазначили, що, відповідно до указу президента від 14 січня 2020 року, безкоштовно там може лікуватися кожен громадянин України за наявності показань до госпіталізації. Перед цим їх оглянуть спеціалісти «Феофанії».

Це можливо лише у випадку наявності бюджетних призначень. Окрім того, лікуватися у «Феофанії» можна й за власний кошт пацієнта, якщо є показання до госпіталізації. Вартість одного ліжко-дня для лікування пацієнта з COVID-19 становить 7 800 гривень.

«На сьогоднішній день опрацьовується питання змін до постанови Кабінету міністрів про можливість заключення договорів НСЗУ на технології, яких немає в інших лікувальних закладах», — зазначили у «Феофанії».

У лікарні також розповіли, що для надання стаціонарної допомоги хворим на коронавірус було перепрофільовано корпус №3, в якому розгорнуто 42 ліжка. Є також можливість збільшити кількість до 92-95, але для цього потрібно розв’язати проблему з постачанням кисню та залучити додатковий персонал.

Станом на 1 грудня «Феофанія» пролікувала 162 пацієнтів, хворих на коронавірус з важким та вкрай важким перебігом хвороби.