У Зеленского рассказали сколько потратят на новогоднее оформление Офиса президента

На праздничное оформление Офиса президента к Новому году запланировано потратить около 40 000 грн. Покупать елки в этом году не будут – искусственными елями в представительстве главы государства обзавелись заранее.

Об этом в ответ на журналистский запрос УНН сообщили в Государственном управлении делами. “На новогоднее оформление помещений Офиса президента Украины в 2020 году Управлением запланировано потратить около 40 000 грн.

Средства предусмотрены на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций”, – говорится в ответе на запрос. Ведомство уточнило, что в помещениях Офиса президента, государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22 установят четыре искусственных елки высотой от 2-х до 5-ти метров.

Также планируется установить примерно 12 искусственных елок высотой 1-2 метра в служебных помещениях Офиса. Эти елки используются уже в течение многих лет и в этом году их приобретение не предусмотрено. “На новогоднее оформление помещений Офиса президента Украины в 2019 году было использовано 122 995 грн (закупка новогодней елки искусственной, новогодних игрушек и аксессуаров, новогодних электрических гирлянд и новогодних композиций).

Также было использовано 25 200 грн на услуги по установке и дизайнерскому оформлению новогодних елок в государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22”, – уточнили в Госуправлении делами.