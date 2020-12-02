Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки расстался с возлюбленной

Актер Джонни Галэки, известный по сериалу “Теория большого взрыва”, расстался со своей возлюбленной Алайной Мейер.

О неприятной новости сообщили собственные источники изданию Рeople.

Пара, предположительно, вместе с лета 2018 года – 3 августа в Instagram появилось их первое совместное фото. Официально же они подтвердили статус своих отношений на церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2018, которая прошла 12 ноября.

Год назад Джонни и Алайна стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали Эвери.