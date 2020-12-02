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Спустя почти пять лет с начала реставрации в Киеве для посетителей откроют Андреевскую церковь

02.12.2020

Андреевская церковь в Киеве, которую реставрируют уже почти пять лет, станет доступной для посетителей. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

 

Так, в субботу, 12 декабря, состоится онлайн-открытие Андреевской церкви, а уже в воскресенье, 13 декабря, проведут первую службу.

“Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подача воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок”, – сообщили в ведомстве.

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