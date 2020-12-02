Омелян розповів, як чинна влада та постійні “нові команди” знищують “Укрзалізницю”

У щорічному звіті про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС наголошується на критичному фінансовому стані “Укрзалізниці”.

Проте, це не проблема одного року. Про це на своїй сторінці у Facebook пише дипломат, міністр інфраструктури України в 2016—2019 роках Володимир Омелян.

“Проблема в тому, що за останні півтора року не те, що нічого доброго не зроблено, а стало лише гірше! Я вже збився з ліку, яка команда зараз зайшла “керувати” за минулі 18 місяців.

Обличчя нові – смотрящі старі. І посміхаються… Володимир Зеленський, так скільки вагонів і потягів закуплено Укрзалізницею у 2020? Ви не знаєте, а Шефір – знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!! 20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам – розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих в автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.

Пасажири, які проклинають щоденні муки в електричках і задушливих потягах. Вагони, які досі, у XXI ст!, опалюються вугіллям, отруюючи повітря у великих містах щоранку. Швидкість доставки вантажу залізницею з Калуша до Миколаєва, як з Миколаєва до Індії морем, тижні!!

Пасажирські потяги, які в середині XX століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія – 500-600 км/год.

Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую. Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох! В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.Коли Ви вже усі нажеретесь?! І десь в кутку гірко плаче Наглядова Рада: що від нас усі хочуть? До речі, гучно розрекламований турборежим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.

З 40 готових законопроєктів не проголосований жоден. Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроєктів – євроінтеграційні”, – обурюється колишній міністр.