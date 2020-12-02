Половина Николаева осталась без света и отопления

В Николаеве, где спасли рабочих из-под земли, несколько районов в среду, 2 декабря, одновременно остались без отопления и электричества.

Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Из-за аварии мерзнет пол города. Сегодня утром сразу несколько районов Николаева одновременно остались без отопления и света. Это почти пол тысячи многоэтажек. Без тепла в одну минуту оказались более 2 десятков школ и детсадов, а еще 5 больниц», — отметили в эфире.

Отмечается, что одновременно остановилось несколько десятков котельных.

«Тепловики утверждают — все они исправны, но на них почти одновременно прекратилась подача электроэнергии», — добавили в сюжете.

К тому же, официальную причину пока не называют, предварительно — случилась авария на одном из теплоузлов.