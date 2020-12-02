Шмыгаль пообещал резко повысить зарплаты медикам и педагогам в 2021-м: названы цифры

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что выделенных на образование и медицину денег в проекте бюджета на 2021 год хватит на то, чтобы на 30% повысить зарплаты медикам и на 26% – сотрудникам сферы образования.

Такие оценки глава правительства озвучил на заседании Кабмина 2 декабря. «Под все программы есть источники финансирования в полном объеме. 161 млрд грн предусмотрено на медицину (+30 млрд, или на 65 млрд больше, чем в 2019-м). За 2 года на 60% увеличится финансирование. Такими темпами не росли даже расходы на армию…. Зарплаты всех медиков повысят на 30%, сотрудникам сферы образования – на 26%», – заявил Шмыгаль.

При этом, к примеру, министр здравоохранения Максим Степанов с такими оценками не соглашается. «Нужно 296 млрд гривен для нужд Минздрава на 2021 год. Мы исходили из двух вещей. В этой сумме рассчитано по каждому конкретному заболеванию. Например, чтобы вылечить человека после инсульта, стоимость его лечения в зависимости от течения болезни может составлять от 22 до 118 тысяч гривен», – сказал он на брифинге 2 декабря.

Также в 296 млрд гривен заложены зарплаты врачам и медицинскому персоналу. «Кроме того, это заработная плата врачей, медсестер и саниторок. Зарплата врача не может быть 7-9 тысяч гривен. Я никого не хочу пугать, а где однажды мы можем проснуться в стране, с которой поедут все врачи туда, где ценят их труд. Мы рассчитали минимальную зарплату для врачей – 23 тыс. грн, 17 – медицинская сестра и 12 тыс. грн – санитарка. Это базовая ЗП для медиков и персонала», – отметил министр.

Также, несмотря на обещанную прибавку сотрудникам сферы образования, перерасчет зарплат сотрудникам сферы образования правительство отменило.

Так, в Украине уже с 1 января 2021-го минимальный оклад для педагога должны были повысить как минимум до 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн). Такое решение принял сам Кабинет министров своим постановлением №822. Однако на днях это же решение отменил.

В результате минимальный оклад молодого учителя составляет всего лишь 4455 грн.